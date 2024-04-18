Понад 80% українців вважають, що безпекові угоди допоможуть протистояти агресії Росії

Переважна більшість українців вважає, що укладання двосторонніх угод у сфері безпеки допомагає Києву протистояти повномасштабній російській агресії.

Про це свідчить опитування соціологічної служби Центру Разумкова, опубліковане 18 квітня, пише "Європейська правда".

На питання про те, чи сприятиме зміцненню України в протистоянні російській агресії укладення двосторонніх безпекових угод, позитивно відповів 81% респондентів. Однозначно підтримують цю тезу майже 44%, решта 37% схиляються до цього.

Натомість лише 9% вважають, що безпекові угоди не сприяють протидії агресії Росії (майже 3% респондентів однозначно це відкидають, 6% схиляються до такої позиції).

Найбільш оптимістично двосторонні угоди про безпеку оцінюють жителі західних областей України (89%), а найменше – східних (70%).

У липні 2023 року лідери "Групи семи" спільно з Україною ухвалили декларацію, що стала основою для укладання двосторонніх безпекових угод. Вони, як передбачається, мають гарантувати довготривалу підтримку України до її вступу в НАТО.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.