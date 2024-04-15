Голова МЗС Норвегії анонсував підписання безпекової угоди з Україною

Україна та Норвегія завершили переговори щодо двосторонньої безпекової угоди та підпишуть її на наступній зустрічі двох лідерів.

Про це після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві 15 квітня заявив голова МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами Ейде, Норвегія буде надавати Україні "довгострокову військову, політичну, фінансову та гуманітарну підтримку".

"Угода демонструє нашу чітку політичну прихильність продовжувати підтримувати Україну, як ми це робили після жорстокого, повномасштабного нападу Росії понад два роки тому", – додав він.

Норвезький міністр уточнив, що угода буде підписана та оприлюднена під час наступної зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Але наразі дата цієї зустрічі ще не оголошена.

У липні 2023 року лідери "Групи семи" спільно з Україною ухвалили декларацію, що стала основою для укладання двосторонніх безпекових угод. Вони, як передбачається, мають гарантувати довготривалу підтримку України до її вступу в НАТО.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що така угода може бути готова до підписання у травні-червні.