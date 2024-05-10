Польські протестувальники ненадовго повернулися на КПП "Угринів"
На пункті перетину кордону "Долгобичув – Угринів" у денні години 10 травня поновилася блокада вантажного транспорту польськими протестувальниками.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Telegram Державної митної служби України.
За інформацією від польської сторони, протестувальники запланували акцію на один день – п’ятницю 10 травня – з 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів".
Вони планували блокувати рух вантажного транспорту на вʼїзд та виїзд з України.
Автомобілі та автобуси мають переміщуватися безперешкодно.
Також у цей день польські фермери влаштували протест у центрі Варшави.
Нагадаємо, наприкінці квітня польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед останнім заблокованим КПП на кордоні України. Таким чином поляки зняли блокаду з українського кордону.
Це відбулось після того, як 18 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації.
Читайте детально про те, як та чи надовго Дональд Туск переконав польських фермерів.