Польские протестующие ненадолго вернулись на КПП "Угринов"

На пункте пересечения границы "Долгобичув – Угринов" в дневные часы 10 мая возобновилась блокада грузового транспорта польскими протестующими.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Telegram Государственной таможенной службы Украины.

По информации от польской стороны, протестующие запланировали акцию на один день – пятницу 10 мая – с 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуска "Долгобичув – Угринов".

Они планировали блокировать движение грузового транспорта на въезд и выезд из Украины.

Реклама:

Проезд автомобилей и автобусов должен быть беспрепятственным.

Также в этот день польские фермеры устроили протест в центре Варшавы.

Напомним, в конце апреля польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед последним заблокированным КПП на границе Украины. Таким образом поляки сняли блокаду с украинской границы.

Это произошло после того, как 18 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, подчеркнув, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.

Читайте подробно о том, как и надолго ли Дональд Туск убедил польских фермеров.