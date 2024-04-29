Поляки зняли блокаду з українського кордону
Польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська", який був останнім заблокованим КПП.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише "Європейська правда".
Прикордонна варта Польщі проінформувала українських колег, що у понеділок після 10:00 у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" поновився рух вантажівок.
Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
Водночас на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Цей вид вантажу може слідувати по території Польщі винятково в режимі транзиту.
"На цей час з боку суміжної держави накопичення вантажівок не спостерігається, на виїзд з України ваговози рухаються за е-Чергою", – повідомили прикордонники.
Вони попросили водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.
Як уточнили "Українській правді" в ДПСУ, таким чином всі пункти пропуску на кордоні з Польщею наразі розблоковано.
Минулого тижня польські протестувальники згорнули блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуськ", яка тривала з 9 лютого.
Це відбулось після того, як 18 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації.
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