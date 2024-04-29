Поляки зняли блокаду з українського кордону

Польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська", який був останнім заблокованим КПП.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише "Європейська правда".

Прикордонна варта Польщі проінформувала українських колег, що у понеділок після 10:00 у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" поновився рух вантажівок.

Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Реклама:

Водночас на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Цей вид вантажу може слідувати по території Польщі винятково в режимі транзиту.

"На цей час з боку суміжної держави накопичення вантажівок не спостерігається, на виїзд з України ваговози рухаються за е-Чергою", – повідомили прикордонники.

Вони попросили водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Як уточнили "Українській правді" в ДПСУ, таким чином всі пункти пропуску на кордоні з Польщею наразі розблоковано.

Минулого тижня польські протестувальники згорнули блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуськ", яка тривала з 9 лютого.

Це відбулось після того, як 18 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації.

Читайте детально про те, як та чи надовго Дональд Туск переконав польських фермерів.