В ніч на суботу по всій Європі бачили полярне сяйво

У багатьох країнах Європи в ніч на 11 травня спостерігали яскраве полярне сяйво у тих регіонах, де це є рідкісним явищем – як і в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють у ЗМІ й соцмережах із багатьох країн.

Видимість полярного сяйва у набагато нижчих широтах, ніж це типово для нього, стала наслідком потужного геомагнітного шторму.

Рожеві тони у небі бачили по всій території Польщі, у тому числі й біля популярного гірськолижного курорту Закопане, пише Onet.

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Численні фото опублікували у соцмережах і користувачі з Чехії.

Полярне сяйво поблизу Праги, IDNES

"У нічз п’ятниці на суботу й суботи на неділю є великі шанси фіксації і навіть видимості полярного сяйва у середніх широтах, тобто у тому числі в Чехії та Словаччині. Причиною є сонячна активність", – коментував за день до цього астроном Петр Горалек з Інституту фізики в Опаві, якого цитує IDNES.

У Литві, яка суттєво північніше, сяйво рожевих і жовто-зелених тонів було яскравим і добре видимим. Суспільний мовник LRT опублікував численні фото, надіслані читачами.

E. Blažio / LRT

E. Blažio / LRT

Полярне сяйво бачили також у багатьох районах Англії та у Шотландії.

Це не перший подібний феномен за останній час. Зокрема, у Західній Європі було видиме полярне сяйво у лютому 2023 року.

Як відомо, полярне сяйво зазвичай виникає у широтах, найближчих до полюсів Землі. У Європі його найчастіше бачать над Скандинавією та Ісландією, проте під час магнітної бурі зона може розширюватися на нижчі широти. Фінляндія зобразила північне сяйво у тому числі у дизайні паспортів.