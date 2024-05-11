В ночь на субботу по всей Европе видели полярное сияние

Во многих странах Европы в ночь на 11 мая наблюдали яркое полярное сияние в тех регионах, где это является редким явлением – как и в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают в СМИ и соцсетях из многих стран.

Видимость полярного сияния в гораздо более низких широтах, чем это типично для него, стала следствием мощного геомагнитного шторма.

Розовые тона в небе видели по всей территории Польши, в том числе и возле популярного горнолыжного курорта Закопане, пишет Onet.

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Многочисленные фото опубликовали в соцсетях и пользователи из Чехии.

Северное сияние возле Праги, IDNES

"В ночь с пятницы на субботу и субботу на воскресенье есть большие шансы фиксации и даже видимости полярного сияния в средних широтах, то есть в том числе в Чехии и Словакии. Причиной является солнечная активность", – комментировал за день до этого астроном Петр Горалек из Института физики в Опаве, которого цитирует IDNES.

В Литве, которая существенно севернее, сияние розовых и желто-зеленых тонов было ярким и хорошо видимым. Общественный вещатель LRT опубликовал многочисленные фото, присланные читателями.

E. Blažio / LRT

Полярное сияние видели также во многих районах Англии и в Шотландии.

Это не первый подобный феномен за последнее время. В частности, в Западной Европе было видимое полярное сияние в феврале 2023 года.

Впрочем, как отмечают, нынешняя геомагнитная буря на Земле впервые за 20 лет достигла самого высокого уровня.

Как известно, полярное сияние обычно возникает в широтах, ближайших к полюсам Земли. В Европе его чаще всего видят над Скандинавией и Исландией, однако во время магнитной бури зона может расширяться на более низкие широты. Финляндия изобразила северное сияние в том числе в дизайне паспортов.