Посол Греції демонстративно пішла з інавгурації нової президентки Північної Македонії

Інавгурація нової президентки Північної Македонії Гордани Силяновської Давкової відзначилась скандалом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Nova Makedonija.

Нова лідерка держави склала присягу як президент країни, яку вона назвала "Македонія", хоча в тексті присяги, що зачитав спікер парламенту Йован Мітрескі, вона згадувалася як "Північна Македонія".

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Після цього посол Греції Софія Філіпіду, яку запросили на інавгурацію Гордани Сіляновської Давкової, залишила парламент на знак протесту.

Нагадаємо, що згідно з Преспанської угоди між Скоп'є та Афінами, назву "Македонія" змінили на "Північну Македонію", після чого Греція розблокувала вступ сусідньої країни до НАТО.

Як повідомлялось, на парламентських виборах у Північній Македонії, що відбулись 8 травня, впевнено перемогла права опозиція, насамперед представлена партією ВМРО-ДПМНЄ. Підтримувана політсилою кандидатка Гордана Силяновська Давкова також була обрана президенткою країни.

Існують побоювання, що прихід до влади більш правих партій може загальмувати переговори Північної Македонії про вступ до ЄС і ускладнити відносини із сусідніми Грецією та Болгарією.

Читайте детальніше про результати виборів у Північній Македонії і те, як на них вплинули помилки Євросоюзу.