ЄС після перемоги правих у Північній Македонії нагадав про реформи та євроінтеграцію

Топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель і єврокомісар із питань розширення Олівер Варгеї висловили сподівання на співпрацю з новою владою Північної Македонії після перемоги правих сил на президентських і парламентських виборах.

Заяву Борреля та Варгеї 10 травня опублікувала Європейська служба зовнішніх справ, повідомляє "Європейська правда".

Посадовці Євросоюзу привітали переможців виборів і закликали відповідні політичні сили працювати над формуванням парламенту та стабільного уряду.

"Обидві інституції повинні працювати разом, щоб рухати Північну Македонію вперед на шляху до ЄС, зокрема шляхом впровадження ключових реформ, особливо у сфері верховенства права та боротьби з корупцією, в інтересах усіх її громадян", – наголосили вони.

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Боррель і Варгеї додали, що Скоп'є ще має виконати низку зобов'язань, необхідних для відкриття першого переговорного кластера в процесі вступу до Євросоюзу.

"ЄС та Північну Македонію пов'язують міцні партнерські відносини. Країна повністю приєдналася до спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, і ми очікуємо, що наша співпраця продовжуватиметься та розвиватиметься", – висловили вони сподівання.

Як повідомлялось, на парламентських виборах у Північній Македонії, що відбулись 8 травня, впевнено перемогла права опозиція, насамперед представлена партією ВМРО-ДПМНЄ. Підтримувана політсилою кандидатка Гордана Силяновська Давкова також була обрана президенткою країни.

Існують побоювання, що прихід до влади більш правих партій може загальмувати переговори Північної Македонії про вступ до ЄС і ускладнити відносини із сусідніми Грецією та Болгарією.

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