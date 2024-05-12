Посол Греции демонстративно ушла с инаугурации нового президента Северной Македонии

Инаугурация нового президента Северной Македонии Горданы Силяновской Давковой отметилась скандалом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Nova Makedonija.

Новый лидер государства приняла присягу как президент страны, которую она назвала "Македония", хотя в тексте присяги, который зачитал спикер парламента Йован Митрески, она упоминалась как "Северная Македония".

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После этого посол Греции София Филипиду, которую пригласили на инаугурацию Горданы Силяновской Давковой, покинула парламент в знак протеста.

Напомним, что согласно Преспанскому соглашению между Скопье и Афинами, название "Македония" изменили на "Северную Македонию", после чего Греция разблокировала вступление соседней страны в НАТО.

Как сообщалось, на парламентских выборах в Северной Македонии, которые состоялись 8 мая, уверенно победила правая оппозиция, прежде всего представленная партией ВМРО-ДПМНЕ. Поддерживаемая политсилой кандидат Гордана Силяновская Давкова также была избрана президентом страны.

Существуют опасения, что приход к власти более правых партий может затормозить переговоры Северной Македонии о вступлении в ЕС и осложнить отношения с соседними Грецией и Болгарией.

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