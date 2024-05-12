Блінкен про наступ РФ на Харківщині: Україна здатна втримати лінію фронту

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прокоментував російські наступальні дії в Харківській області.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю CBS News.

За його словами, немає жодних сумнівів, що багатомісячна затримка із затвердженням додаткового фінансування та відправкою озброєнь в Україну від США "мала ціну".

"Ми робимо все можливе, щоб прискорити надання цієї допомоги. Європейці роблять те ж саме. Я переконаний, що Україна здатна ефективно втримувати лінію фронту на сході", – зазначив Блінкен.

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Держсекретар США також висловив впевненість, що Київ здатен продовжувати користатися перевагами, досягнутими в Чорному морі, "годуючи світ" так, як це було до широкомасштабного вторгнення РФ, а також "тримати російські сили під загрозою, зокрема в Криму, щоб їм було важче продовжувати цю агресію".

"Для цього ми надаємо озброєння, але це складний момент. Ми нікуди не дінемося, як і понад 50 країн, які підтримують Україну. Ця допомога триватиме, і якщо (лідер РФ Владімір) Путін думає, що зможе пережити Україну, пережити її прихильників, то він помиляється", – наголосив Блінкен.

Раніше Білий дім заявив, що російські сили продовжать просування в межах своєї нової спроби наступу на півночі Харківської області, але не очікує "серйозних проривів".

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.

Міністерство оборони повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.

Головком Олександр Сирський запевнив, що українське військо знає плани ворога і гнучко реагує на всі дії РФ, проте ситуацію в Харківській області називає "суттєво загостреною".