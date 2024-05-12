Блинкен о наступлении РФ на Харьковщине: Украина способна удержать линию фронта

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прокомментировал российские наступательные действия в Харьковской области.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью CBS News.

По его словам, нет никаких сомнений, что многомесячная задержка с утверждением дополнительного финансирования и отправкой вооружений в Украину от США "имела цену".

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить предоставление этой помощи. Европейцы делают то же самое. Я убежден, что Украина способна эффективно удерживать линию фронта на востоке", – отметил Блинкен.

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Госсекретарь США также выразил уверенность, что Киев способен продолжать пользоваться преимуществами, достигнутыми в Черном море, "кормя мир" так, как это было до широкомасштабного вторжения РФ, а также "держать российские силы под угрозой, в частности в Крыму, чтобы им было труднее продолжать эту агрессию".

"Для этого мы предоставляем вооружение, но это сложный момент. Мы никуда не денемся, как и более 50 стран, которые поддерживают Украину. Эта помощь будет продолжаться, и если (лидер РФ Владимир) Путин думает, что сможет пережить Украину, пережить ее сторонников, то он ошибается", – подчеркнул Блинкен.

Ранее Белый дом заявил, что российские силы продолжат продвижение в рамках своей новой попытки наступления на севере Харьковской области, но не ожидает "серьезных прорывов".

Напомним, 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.

Министерство обороны сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.

Главком Александр Сырский заверил, что украинское войско знает планы врага и гибко реагирует на все действия РФ, однако ситуацию в Харьковской области называет "существенно обостренной".