ЗМІ: у Бундестазі розійшлися думки щодо потенційної участі НАТО у захисті українського неба
Серед провідних партій Німеччини розійшлися думки з приводу ідеї про участь сил НАТО у "закритті неба" над частиною України.
Про це повідомляє Spiegel за матеріалами кількох німецьких ЗМІ, пише "Європейська правда".
У фракціях Християнсько-демократичного союзу, "Вільних демократів" та "Зелених" натякнули на те, що готові обговорювати можливість захисту частини повітряного простору України із залученням ППО країн-членів НАТО після того, як ідею запропонував експерт Мюнхенської безпекової конференції Ніко Ланге.
Він висловив думку, що союзники могли би взяти на себе захист умовної "безпечної зони" глибиною до 70 км поблизу кордонів України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.
Як повідомили Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), на підтримку думки висловився політик ХДС Родеріх Кізеветтер, порівнявши таку підтримку з тим, як країни Заходу допомагали Ізраїлю відбити велику повітряну атаку Ірану у квітні.
Голоси "за" нібито є і серед членів Бундестагу від "Вільних демократів" та "Зелених".
Член фракції "Зелених" Антон Гофрайтер зазначив, що захист частини українського неба з території Польщі та Румунії "не варто виключати у довгостроковій перспективі", але вважає, що час для дискусії про це ще не настав.
А представник СДПН Рольф Мютзеніх у коментарі Tagesspiegel відкинув таку ідею, заявивши, що партія не погодилась би на це і подібні пропозиції "безвідповідальні та вкрай небезпечні", оскільки це були би "ігри з вогнем і саме те, чого хоче Путін – "хмиз" для його викривленого наративу про імперіалістичний НАТО".
Мютзеніх додав, що продовжувати масштабну військову підтримку України, аби вона могла захищатися – "добре і правильно", але СДПН виступає проти того, щоб НАТО прямо втручався військовим чином.
Також повідомляли, що в уряді Німеччини виникла суперечка через додаткові кошти на армію.