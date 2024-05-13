ЗМІ: у Бундестазі розійшлися думки щодо потенційної участі НАТО у захисті українського неба

Серед провідних партій Німеччини розійшлися думки з приводу ідеї про участь сил НАТО у "закритті неба" над частиною України.

Про це повідомляє Spiegel за матеріалами кількох німецьких ЗМІ, пише "Європейська правда".

У фракціях Християнсько-демократичного союзу, "Вільних демократів" та "Зелених" натякнули на те, що готові обговорювати можливість захисту частини повітряного простору України із залученням ППО країн-членів НАТО після того, як ідею запропонував експерт Мюнхенської безпекової конференції Ніко Ланге.

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Він висловив думку, що союзники могли би взяти на себе захист умовної "безпечної зони" глибиною до 70 км поблизу кордонів України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Як повідомили Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), на підтримку думки висловився політик ХДС Родеріх Кізеветтер, порівнявши таку підтримку з тим, як країни Заходу допомагали Ізраїлю відбити велику повітряну атаку Ірану у квітні.

Голоси "за" нібито є і серед членів Бундестагу від "Вільних демократів" та "Зелених".

Член фракції "Зелених" Антон Гофрайтер зазначив, що захист частини українського неба з території Польщі та Румунії "не варто виключати у довгостроковій перспективі", але вважає, що час для дискусії про це ще не настав.

А представник СДПН Рольф Мютзеніх у коментарі Tagesspiegel відкинув таку ідею, заявивши, що партія не погодилась би на це і подібні пропозиції "безвідповідальні та вкрай небезпечні", оскільки це були би "ігри з вогнем і саме те, чого хоче Путін – "хмиз" для його викривленого наративу про імперіалістичний НАТО".

Мютзеніх додав, що продовжувати масштабну військову підтримку України, аби вона могла захищатися – "добре і правильно", але СДПН виступає проти того, щоб НАТО прямо втручався військовим чином.

Також повідомляли, що в уряді Німеччини виникла суперечка через додаткові кошти на армію.