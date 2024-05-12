В уряді Німеччини виникла суперечка через додаткові кошти на армію

Між міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером та главою міністерства оборони країни Борисом Пісторіусом назріває конфлікт через небажання першого виділити більше грошей на утримання армії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

Лінднер, який представляє "Вільних демократів", не хоче збільшувати фінансування Бундесверу наступного року, адже прагне зберегти бюджет міністерства оборони на рівні 52 мільярдів євро.

Раніше Пісторіус, який представляє соціал-демократів, заявив канцлеру Олафу Шольцу та депутатам парламенту, що закладених наразі грошей недостатньо, і що йому потрібні додаткові 6,5 млрд євро, щоб досягти цільового показника НАТО у 2% ВВП.

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Водночас міністерство фінансів стверджує, що для досягнення цієї мети у 2025 році збільшувати бюджет не є необхідним, а міністерство оборони оперує недостовірними цифрами.

"На жаль, пан Пісторіус лише вказує на можливість створення безпеки через борги", – заявив Лінднер.

Міністр оборони ФРН прагне замовити два нових фрегати для військово-морського флоту, водночас бригада в Литві потребує 35 нових танків Leopard 2, а військово-повітряні сили мають отримати ще чотири системи ППО Patriot.

Очікують, що міністри проведуть зустріч наступного тижня. Спеціальний оборонний фонд у розмірі 100 мільярдів євро, створений після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, підтримав військовий бюджет Німеччини, але він має бути вичерпаний до 2028 року.

Раніше Пісторіус заявив, що жорсткі обмеження на державні запозичення, передбачені законодавством ФРН, не мають призводити до скорочення необхідних витрат на оборону.

Під час нещодавнього візиту до США очільник Міноборони Німеччини також підтвердив мету значного посилення обороноздатності країни.

Перед цим Пісторіус попередив, що військово-промисловий комплекс Росії вже працює на заповнення складів.