СМИ: в Бундестаге разошлись во мнениях о потенциальном участии НАТО в защите украинского неба

Среди ведущих партий Германии разошлись во мнениях по поводу идеи об участии сил НАТО в "закрытии неба" над частью Украины.

Об этом сообщает Spiegel по материалам нескольких немецких СМИ, пишет "Европейская правда".

Во фракциях ХДС, "Свободных демократов" и "Зеленых" намекнули на то, что готовы обсуждать возможность защиты части воздушного пространства Украины с привлечением ПВО стран-членов НАТО после того, как идею предложил эксперт Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.

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Он высказал мнение, что союзники могли бы взять на себя защиту условной "безопасной зоны" глубиной до 70 км вблизи границ Украины с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Как сообщили Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), в поддержку мнения высказался политик "Христианских демократов" Родерих Кизеветтер, сравнив такую поддержку с тем, как страны Запада помогали Израилю отразить большую воздушную атаку Ирана в апреле.

Голоса "за" якобы есть и среди членов Бундестага от "Свободных демократов" и "Зеленых".

Член фракции "Зеленых" Антон Гофрайтер отметил, что защиту части украинского неба с территории Польши и Румынии "не стоит исключать в долгосрочной перспективе", но считает, что время для дискуссии об этом еще не пришло.

А представитель СДПГ Рольф Мютзених в комментарии Tagesspiegel отверг такую идею, заявив, что партия не согласилась бы на это и подобные предложения "безответственные и крайне опасные", поскольку это были бы "игры с огнем и именно то, чего хочет Путин – "хворост" для его искаженного нарратива об империалистическом НАТО".

Мютзених добавил, что продолжать масштабную военную поддержку Украины, чтобы она могла защищаться – "хорошо и правильно", но СДПГ выступает против того, чтобы НАТО прямо вмешивался военным образом.

Также сообщалось, что в правительстве Германии возник спор из-за дополнительных средств на армию.