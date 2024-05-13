СМИ: в Бундестаге разошлись во мнениях о потенциальном участии НАТО в защите украинского неба
Среди ведущих партий Германии разошлись во мнениях по поводу идеи об участии сил НАТО в "закрытии неба" над частью Украины.
Об этом сообщает Spiegel по материалам нескольких немецких СМИ, пишет "Европейская правда".
Во фракциях ХДС, "Свободных демократов" и "Зеленых" намекнули на то, что готовы обсуждать возможность защиты части воздушного пространства Украины с привлечением ПВО стран-членов НАТО после того, как идею предложил эксперт Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.
Он высказал мнение, что союзники могли бы взять на себя защиту условной "безопасной зоны" глубиной до 70 км вблизи границ Украины с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.
Как сообщили Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), в поддержку мнения высказался политик "Христианских демократов" Родерих Кизеветтер, сравнив такую поддержку с тем, как страны Запада помогали Израилю отразить большую воздушную атаку Ирана в апреле.
Голоса "за" якобы есть и среди членов Бундестага от "Свободных демократов" и "Зеленых".
Член фракции "Зеленых" Антон Гофрайтер отметил, что защиту части украинского неба с территории Польши и Румынии "не стоит исключать в долгосрочной перспективе", но считает, что время для дискуссии об этом еще не пришло.
А представитель СДПГ Рольф Мютзених в комментарии Tagesspiegel отверг такую идею, заявив, что партия не согласилась бы на это и подобные предложения "безответственные и крайне опасные", поскольку это были бы "игры с огнем и именно то, чего хочет Путин – "хворост" для его искаженного нарратива об империалистическом НАТО".
Мютзених добавил, что продолжать масштабную военную поддержку Украины, чтобы она могла защищаться – "хорошо и правильно", но СДПГ выступает против того, чтобы НАТО прямо вмешивался военным образом.
Также сообщалось, что в правительстве Германии возник спор из-за дополнительных средств на армию.