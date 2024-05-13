У літаку президента Польщі виявили "незначну несправність" перед вильотом до Катару
Президент Польщі Анджей Дуда і його супровід, який 13 травня вирушав до Катару, був змушений ненадовго зійти з президентського літака після того, як там виявили "незначну несправність".
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на TVN.
Кореспондент польського телеканалу Гжегож Ткачик повідомив, що в момент, коли Дуда вже був у літаку, його пасажирам повідомили, що з технічних причин вони повинні пересісти на інший борт.
Пізніше з'явилася інформація, що рейс буде затримано через "незначну несправність". Про яку саме несправність йшлося, не повідомлялося.
Але через кілька хвилин пасажири повернулися на той самий літак. Їм повідомили, що тепер все гаразд. Борт із Анджеєм Дудою вилетів незадовго до 17:00 за Києвом.
Триденний робочий візит президента Польщі до Катару пов'язаний із участю в Катарському економічному форумі. Дуда також зустрінеться з катарськими посадовцями й польськими солдатами з військового контингенту в Іраку.
ЗМІ раніше повідомляли про проблеми з літаком польського президента. Приміром, у березні цього року він зламався під час візиту Анджея Дуди до США, а в серпні минулого року не зміг приземлитись через шторм.