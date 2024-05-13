У літаку президента Польщі виявили "незначну несправність" перед вильотом до Катару

Президент Польщі Анджей Дуда і його супровід, який 13 травня вирушав до Катару, був змушений ненадовго зійти з президентського літака після того, як там виявили "незначну несправність".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на TVN.

Кореспондент польського телеканалу Гжегож Ткачик повідомив, що в момент, коли Дуда вже був у літаку, його пасажирам повідомили, що з технічних причин вони повинні пересісти на інший борт.

Пізніше з'явилася інформація, що рейс буде затримано через "незначну несправність". Про яку саме несправність йшлося, не повідомлялося.

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Але через кілька хвилин пасажири повернулися на той самий літак. Їм повідомили, що тепер все гаразд. Борт із Анджеєм Дудою вилетів незадовго до 17:00 за Києвом.

Триденний робочий візит президента Польщі до Катару пов'язаний із участю в Катарському економічному форумі. Дуда також зустрінеться з катарськими посадовцями й польськими солдатами з військового контингенту в Іраку.

ЗМІ раніше повідомляли про проблеми з літаком польського президента. Приміром, у березні цього року він зламався під час візиту Анджея Дуди до США, а в серпні минулого року не зміг приземлитись через шторм.