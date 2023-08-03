Літак президента Польщі чотири рази заходив на посадку, але шторм переміг

Борт польського президента Анджея Дуди через несприятливу погоду так і не зміг приземлитись на військовому аеродромі в районі Гданська, де президент мав ознайомитись із ситуацією в Балтійському морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Дуда мав відвідати Центр морських операцій та 3-тю флотилію кораблів у Гдині, де йому мали доповісти оцінку поточної ситуації в Балтійському морі, зокрема в контексті навчань російських військово-морських сил.

Але в цей час над агломерацією Тримісто, до якої входить Гданськ, розпочався шторм, через що місцевий аеропорт не зміг прийняти кілька літаків.

Літак із президентом Анджеєм Дудою, який мав приземлитися на військовому аеродромі в Баб'ї Долах, здійснив чотири заходи на посадку, але пілот врешті вирішив повернутися до столиці, Варшави.

Керівник Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівера пізніше підтвердив скасування візиту Дуди через погодні умови, які "явно погіршилися". Він додав, що польський президент приїде в район "найближчим часом".

Подібні історії не є рідкістю. Раніше цього року, приміром, урядовий літак з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок на борту приземлився в Тбілісі лише з другої спроби.