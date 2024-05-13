В самолете президента Польши обнаружили "незначительную неисправность" перед вылетом в Катар

Президент Польши Анджей Дуда и его сопровождение, который 13 мая отправлялся в Катар, был вынужден ненадолго сойти с президентского самолета после того, как там обнаружили "незначительную неисправность".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на TVN.

Корреспондент польского телеканала Гжегож Ткачик сообщил, что в момент, когда Дуда уже был в самолете, его пассажирам сообщили, что по техническим причинам они должны пересесть на другой борт.

Позже появилась информация, что рейс будет задержан из-за "незначительной неисправности". О какой именно неисправности шла речь, не сообщалось.

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Но через несколько минут пассажиры вернулись на тот же самолет. Им сообщили, что теперь все в порядке. Борт с Анджеем Дудой вылетел незадолго до 17:00 по Киеву.

Трехдневный рабочий визит президента Польши в Катар связан с участием в Катарском экономическом форуме. Дуда также встретится с катарскими чиновниками и польскими солдатами военного контингента в Ираке.

СМИ ранее сообщали о проблемах с самолетом польского президента. К примеру, в марте этого года он сломался во время визита Анджея Дуды в США, а в августе прошлого года не смог приземлиться из-за шторма.