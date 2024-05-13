Віцеканцлер Німеччини: Берлін зробив недостатньо для підтримки України

Віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Габек вважає, що німецький уряд повинен робити більше для підтримки України у її протистоянні проти російської агресії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Я думаю, що ми зробили недостатньо для підтримки України за останні два роки", – сказав політик. За його словами, "інші теж можуть зробити більше".

Німеччина неодноразово "йшла на півкроку далі, ніж інші", сказав Габек, маючи на увазі, наприклад, поставку додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, але реальність на фронті в Україні така, що існує "гостра нестача боєприпасів" і брак озброєнь.

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"Я вважаю, що ми зобов'язані продовжувати постачання з наших власних запасів", – сказав Габек. Подальша підтримка України, за його словами, "в кінцевому рахунку слугуватиме миру".

У своїй промові Габек також сказав, що існує "сценарій масштабної загрози в Європі". Цей сценарій, на думку німецького урядовця, має дві взаємопов'язані причини: по-перше, "російський імперіалізм", який намагається воєнним шляхом забезпечити розширення кордонів, а по-друге, "неповага" до інших і, як наслідок, напад "на ліберальне верховенство права і демократію".

Господар Кремля Владімір Путін продовжуватиме "рішуче" боротися проти миру і свободи в Європі, переконаний Габек. Тому Україна "заслуговує на підтримку не тільки тому, що вона бореться за свою територіальну цілісність і суверенітет, але й тому, що ця боротьба на цьому фронті є боротьбою за мир і свободу в Європі".

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про наміри придбати у Сполучених Штатів три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS і передати їх Україні.

13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.