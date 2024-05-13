Вице-канцлер Германии: Берлин сделал недостаточно для поддержки Украины

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек считает, что немецкое правительство должно делать больше для поддержки Украины в ее противостоянии против российской агрессии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Я думаю, что мы сделали недостаточно для поддержки Украины за последние два года", – сказал политик. По его словам, "другие тоже могут сделать больше".

Германия неоднократно "шла на полшага дальше, чем другие", сказал Хабек, имея в виду, например, поставку дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, но реальность на фронте в Украине такова, что существует "острая нехватка боеприпасов" и нехватка вооружений.

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"Я считаю, что мы обязаны продолжать поставки из наших собственных запасов", – сказал Хабек. Дальнейшая поддержка Украины, по его словам, "в конечном счете будет служить миру".

В своей речи Хабек также сказал, что существует "сценарий масштабной угрозы в Европе". Этот сценарий, по мнению немецкого чиновника, имеет две взаимосвязанные причины: во-первых, "российский империализм", который пытается военным путем обеспечить расширение границ, а во-вторых, "неуважение" к другим и, как следствие, нападение "на либеральное верховенство права и демократию".

Хозяин Кремля Владимир Путин будет продолжать "решительно" бороться против мира и свободы в Европе, убежден Хабек. Поэтому Украина "заслуживает поддержки не только потому, что она борется за свою территориальную целостность и суверенитет, но и потому, что эта борьба на этом фронте является борьбой за мир и свободу в Европе".

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил о намерениях приобрести у Соединенных Штатов три пусковые установки для реактивных систем залпового огня HIMARS и передать их Украине.

13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.