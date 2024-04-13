Німеччина терміново передасть Україні ЗРК Patriot

Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє міністерство оборони ФРН.

Німеччина терміново передасть Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot для захисту від російських повітряних атак, зазначає відомство.

"Його нададуть на додаток до вже поставлених та тих систем протиповітряної оборони, які планують передати", – зауважили в Міноборони.

За словами очільника відомства Бориса Пісторіуса, Берлін робить все можливе для підтримки Києва з точки зору німецької оперативної готовності.

"Російський терор проти міст та інфраструктури України завдає незмірних страждань. Він також ставить під загрозу енергопостачання населення та руйнує промислові об'єкти, які є важливими для оперативної готовності українських збройних сил", – наголосив він.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ведуться "активні переговори" із союзниками стосовно отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї – SAMP/T.

Раніше Кулеба у виступі на Форумі дипломатії воєнного часу визначив п'ять пріоритетів роботи МЗС у 2024 році, і першим назвав постачання в Україну ППО.

Перед цим Кулеба закликав голову МЗС Франції до негайних дій із постачання ППО Україні та заявив, що Україна не втратила б Трипільську ТЕС, маючи достатньо Patriot.