Прем’єрка Данії: Нам потрібно ще п'ять-шість Patriot для України

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала інші європейські країни наслідувати приклад Німеччини і поставити Україні більше зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це вона сказала під час спільної пресконференції з лідерами Швеції, Німеччини, Фінляндії, Ісландії та Норвегії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Вона зазначила, що для України "потрібно ще п'ять або шість систем Patriot"

"Ці системи перебувають в Європі. Краще мати системи протиповітряної оборони в Україні, ніж в країнах НАТО", – сказала Фредеріксен.

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Данська прем’єрка також наголосила на потребі України в боєприпасах: "Українцям потрібно більше".

Після прохань президента України Володимира Зеленського уряди країн ЄС минулого місяця закликали надати Києву більше необхідних систем ППО.

Німеччина пообіцяла надати додаткову батарею Patriot, а Іспанія заявила, що поставить зенітні ракети до цих ЗРК. За словами міністерки оборони Маргарити Роблес, Україна вже отримала ці ракети.

Також, за даними ЗМІ, німецький уряд переконує США поставити Україні принаймні ще один комплекс Patriot.