В Іспанії заявили, що Україна вже отримала ракети до систем Patriot

Іспанська міністерка оборони Маргарита Роблес заявила, що Україна вже отримала ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, які їй передала Іспанія.

Як пише "Європейська правда", про це Роблес сказала під час відвідування військових об’єктів у Сарагосі, де лікуються і проходять підготовку українські бійці, повідомляє El Mundo.

За словами міністерки, ці ракети допоможуть Україні захищатися від постійних російських атак.

"Партія ракет до Patriot вже прибула в Україну. Вона прибула минулого тижня. Очевидно, що ми працюємо в цьому питанні в координації з нашими союзниками, тому що ми розуміємо, що Україна захищає свою цілісність, вона захищає людські життя", – сказала Роблес.

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Вона наголосила на необхідності для країн ЄС зберігати свою прихильність до підтримки українського народу перед обличчям виклику у вигляді агресії РФ.

Як відомо, на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") Іспанія підтвердила наміри передати ракети-перехоплювачі до зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Перед цим ЗМІ повідомили, що Іспанія відмовилась поставити Україні батарею Patriot, але на тлі тиску з боку НАТО та ЄС погодилася передати Києву ракети до систем, які вже відбивають російські удари в Україні.

Ще раніше Financial Times повідомляло, що Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.