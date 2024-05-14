Премьер Дании: Нам нужно еще пять-шесть Patriot для Украины

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала другие европейские страны последовать примеру Германии и поставить Украине больше зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции с лидерами Швеции, Германии, Финляндии, Исландии и Норвегии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Она сказала, что для Украины "нужно еще пять или шесть систем Patriot"

"Эти системы находятся в Европе. Лучше иметь системы противовоздушной обороны в Украине, чем в странах НАТО", – сказала Фредериксен.

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Датский премьер также отметила потребность Украины в боеприпасах: "Украинцам нужно больше".

После просьб президента Украины Владимира Зеленского правительства стран ЕС в прошлом месяце призвали предоставить Киеву больше необходимых систем ПВО.

Германия пообещала предоставить дополнительную батарею Patriot, а Испания заявила, что поставит зенитные ракеты к этим ЗРК. По словам министра обороны Маргариты Роблес, Украина уже получила эти ракеты.

Также, по данным СМИ, немецкое правительство убеждает США поставить Украине по крайней мере еще один комплекс Patriot.