Ключовими факторами для повернення українців з трьох країн ЄС є безпека, світло й вода

Для переважної більшості українців, які через війну опинилися у Німеччині, Польщі або Чехії, визначальними факторами для рішення про повернення додому є безпека та працююча критична інфраструктура.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявилися результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

34% опитаних людей сказали, що для повернення в Україну для них важлива нормальна робота критичної інфраструктури, і стільки ж – "безпека", але завершення війни умовою назвала менша група – 26%.

26% назвали критерієм житлове питання. Можливість знайти роботу назвали фактором 16%, доступність шкіл і дитсадків для дітей – 13%.

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Опитування також засвідчило, що 66% більшою чи меншою мірою задоволені умовами життя у новій країні та майже половина задумуються про отримання громадянства.

Опитування проводили 20-26 квітня 2024 року на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" методом онлайн-інтерв’ю з використанням комп’ютера. Всього опитали 801 респондента – дорослих громадян України у віці 18 років і старших, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року і наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії.

КМІС зазначає, що теоретична статистична похибка такої вибірки не мала би перевищувати 3,5%, але через низку факторів фактична похибка буде дещо вищою.

Як повідомляли, Швеція планує зміни для українців у країні, що дадуть їм нові переваги.

А німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися у Німеччині.