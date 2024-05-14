Для подавляющего большинства украинцев, которые из-за войны оказались в Германии, Польше или Чехии, определяющими факторами для решения о возвращении домой являются безопасность и работающая критическая инфраструктура.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

34% опрошенных людей сказали, что для возвращения в Украину для них важна нормальная работа критической инфраструктуры, и столько же – "безопасность", но завершение войны условием назвала меньшая группа – 26%.

26% назвали критерием жилищный вопрос. Возможность найти работу назвали фактором 16%, доступность школ и детсадов для детей – 13%.

Реклама:

Опрос также показал, что 66% в большей или меньшей степени удовлетворены условиями жизни в новой стране и почти половина задумываются о получении гражданства.

Опрос проводился 20-26 апреля 2024 года по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум" методом онлайн-интервью с использованием компьютера. Всего опросили 801 респондента – взрослых граждан Украины в возрасте 18 лет и старше, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года и сейчас проживают в Германии, Польше и Чехии.

КМИС отмечает, что теоретическая статистическая погрешность такой выборки не должна была бы превышать 3,5%, но из-за ряда факторов фактическая погрешность будет несколько выше.

Как сообщалось, Швеция планирует изменения для украинцев в стране, которые дадут им новые преимущества.

А немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что украинцы с видом на жительство и работой смогут оставаться в Германии.