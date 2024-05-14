ЗМІ: Угорщина погрожує зірвати санкції ЄС проти російського газу

Зусилля Єворосоюзу щодо впровадження санкцій проти експорту скрапленого газу (СПГ) з Росії вже наштовхуються на протидію Угорщини.

Як пише "Європейська правда", про це Politico на умовах анонімності повідомили представники країн ЄС, які були присутні під час дискусій про санкції.

За словами джерел, Будапешт висловив значні застереження щодо нової пропозиції про санкції під час перших розмов між послами ЄС минулого тижня, хоча і відмовився прямо виступати проти цих заходів.

Виспокоставлений представник Угорщини, ім'я якого не називають, заявив, що його країна блокуватиме будь-які санкції, які підвищують ціни на енергоносії в Європі, йдеться в матеріалі.

Реклама:

"Ми проаналізуємо пакет, але не підтримаємо нічого, що може мати негативний вплив на газовий ринок ЄС", – заявив угорський посадовець під час зустрічі дипломатів у середу, розповіли два дипломати, які обізнані з ходом дискусії.

Санкції мають заборони країнам ЄС реекспорт СПГ із Росії, але вони не зупинять закупівлі російського газу в ЄС, та не завдадуть прямого удару по бізнес-інтересах Угорщини.

Втім, Будапешт сильно залежить від СПГ із РФ та вже давно виступає проти подальших енергетичних санкцій проти Москви, які вимагають одностайної підтримки всіх 27 країн ЄС.

Співрозмовники видання заявили, що під час перших переговорів кілька інших країн, зокрема Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція, також просили надати їм більше технічної інформації про заходи, пов'язані з санкціями.

"Коли мова йде про енергетику, вони стурбовані. Вони бояться, що це дестабілізує ринки, навіть опосередковано", – розповів неназваний дипломат ЄС.

На відміну від інших країн ЄС, Угорщина відмовилася не купувати газ з РФ після початку широкомасштабної війни в Україні та навіть уклала нові угоди з російською компанією "Газпром" про збільшення поставок під час пікового попиту.

Раніше єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон висловила переконання, що ретельна підготовча робота Єврокомісії над новим пакетом санкцій проти РФ і нещодавно ухвалена міністрами енергетики ЄС газова угода мають забезпечити безперешкодне схвалення обмежень щодо експорту скрапленого газу з Росії.

Нагадаємо, у квітні Європейський парламент проголосував за ухвалення правил, що дозволяють європейським урядам заборонити імпорт російського СПГ.

ЗМІ раніше повідомили, що Єврокомісія надіслала до країн ЄС проєкт пропозиції 14-го пакета санкцій проти Росії, який містить, серед іншого, обмеження на імпорт СПГ з Росії, хоча повне ембарго не планується.

У квітні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтвердив, що ЄС почав роботу над наступним, чотирнадцятим пакетом санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.