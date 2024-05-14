СМИ: Венгрия угрожает сорвать санкции ЕС против российского газа

Усилия Еворосоюза по внедрению санкций против экспорта сжиженного газа (СПГ) из России уже наталкиваются на противодействие Венгрии.

Как пишет "Европейская правда", об этом Politico на условиях анонимности сообщили представители стран ЕС, которые присутствовали во время дискуссий о санкциях.

По словам источников, Будапешт выразил значительные предостережения относительно нового предложения о санкциях во время первых разговоров между послами ЕС на прошлой неделе, хотя и отказался прямо выступать против этих мер.

Успокоенный представитель Венгрии, имя которого не называют, заявил, что его страна будет блокировать любые санкции, которые повышают цены на энергоносители в Европе, говорится в материале.

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"Мы проанализируем пакет, но не поддержим ничего, что может оказать негативное влияние на газовый рынок ЕС", – заявил венгерский чиновник во время встречи дипломатов в среду, рассказали два дипломата, которые знакомы с ходом дискуссии.

Санкции должны запретить странам ЕС реэкспорт СПГ из РФ, но они не остановят закупки российского газа в ЕС и не нанесут прямого удара по бизнес-интересам Венгрии.

Впрочем, Будапешт сильно зависит от СПГ из РФ и уже давно выступает против дальнейших энергетических санкций против Москвы, которые требуют единодушной поддержки всех 27 стран ЕС.

Собеседники издания заявили, что во время первых переговоров несколько других стран, в частности Франция, Германия, Италия, Испания и Франция, также просили предоставить им больше технической информации о мерах, связанных с санкциями.

"Когда речь идет об энергетике, они обеспокоены. Они боятся, что это дестабилизирует рынки, даже косвенно", – рассказал неназванный дипломат ЕС.

В отличие от других стран ЕС, Венгрия отказалась не покупать газ из РФ после начала широкомасштабной войны в Украине и даже заключила новые соглашения с российской компанией "Газпром" об увеличении поставок во время пикового спроса.

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон выразила убеждение, что тщательная подготовительная работа Еврокомиссии над новым пакетом санкций против РФ и недавно принятое министрами энергетики ЕС газовое соглашение должны обеспечить беспрепятственное одобрение ограничений по экспорту сжиженного газа из России.

Напомним, в апреле Европейский парламент проголосовал за принятие правил, позволяющих европейским правительствам запретить импорт российского СПГ.

СМИ ранее сообщили, что Еврокомиссия направила в страны ЕС проект предложения 14-го пакета санкций против России, который содержит, среди прочего, ограничения на импорт СПГ из России, хотя полное эмбарго не планируется.

В апреле вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС начал работу над следующим, четырнадцатым пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.