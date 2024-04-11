Європарламент схвалив правила, що уможливлюють для країн ЄС блокування СПГ з РФ

Європейський парламент проголосував у четвер за ухвалення правил, що дозволяють європейським урядам заборонити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Європейський Союз так і не запровадив санкції щодо російського газу, на який дуже покладаються деякі його члени.

Як обхідний шлях, нова газова політика має на меті створити законний спосіб для урядів заблокувати постачання російського газу до своєї країни, хоча поки що жоден великий імпортер не заявив, що скористається ним.

Нові правила газового ринку ЄС дозволяють урядам тимчасово заборонити російським і білоруським експортерам газу брати участь у тендерах на отримання потужностей в інфраструктурі, необхідних для постачання трубопровідного газу і СПГ до Європи.

Після вторгнення в Україну у 2022 році Росія скоротила постачання газу трубопроводами до Європи, що призвело до звуження основного маршруту постачання російського газу до Європи. Але російський СПГ продовжує надходити на континент, переважно через порти Іспанії, Бельгії та Франції.

Ці країни не підтвердили, що скористаються новою юридичною можливістю.

Представник Міністерства енергетики Іспанії заявив, що країна підтримує спільну позицію ЄС щодо заборони російського СПГ, оскільки, якби Іспанія зробила це наодинці, російські фірми могли б просто відправляти своє паливо в інші порти ЄС.

Міністр енергетики Бельгії заявив, що уряд аналізує закон і його умови, які передбачають, що обмеження імпорту російського газу не може порушити потоки газу між країнами ЄС. Бельгія реекспортує більшу частину російського СПГ, який вона отримує, до інших країн.

Міністерство фінансів Франції не відповіло відразу на запит про коментарі.

Згідно з аналізом ЄС, поставки російського СПГ до Європи зросли минулого року до 22 млрд кубометрів у порівнянні з приблизно 16 млрд кубометрів у 2021 році.

Переважна більшість країн ЄС повинна схвалити цю політику, перш ніж вона набуде чинності – крок, який, як очікується, дозволить прийняти закон без змін.

Нагадаємо, за перші три місяці цього року поставки російського скрапленого природного газу до Франції зросли більше, ніж до будь-якої іншої країни ЄС порівняно з минулим роком.

У березні Іспанія звернулася до Євросоюзу з проханням зайняти більш жорстку позицію щодо імпорту російського скрапленого природного газу, забезпечивши країнам можливість блокувати його без перенаправлення поставок до сусідів.

Нагадаємо, в уряді України виключили можливість продовження з Росією угоди про транзит газу, термін дії якої спливає у 2024 році, та розраховують після цього запропонувати українську ГТС європейським партнерам.