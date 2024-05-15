ЗМІ: США готуються відправити Ізраїлю зброю на понад 1 млрд доларів

Білий дім нібито поінформував Конгрес США про плани передати Ізраїлю наступну партію військової допомоги вартістю понад 1 млрд доларів.

Як пише "Європейська правда", про це CBS News та іншим американським виданням повідомили двоє джерел у Конгресі.

Адміністрація Байдена повідомила Конгрес про наміри передати зброю Ізраїлю, оскільки Конгрес має надати згоду на це.

До пакета нібито входять боєприпаси для танків на 700 млн доларів, тактичні транспортні засоби на 500 млн доларів та снаряди до мінометів на 60 млн.

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Питання привернуло підвищену увагу, оскільки нещодавно США призупиняли надання Ізраїлю бомб у спробі натиснути на керівництво країни і переконати не продовжувати наступ на півдні сектора Гази, оскільки це може призвести до великих жертв серед цивільних палестинців.

Президент Джо Байден у тому числі публічно казав, що США розглядають обмеження військової допомоги Ізраїлю, якщо це станеться.

Водночас радник з нацбезпеки Джейк Салліван у понеділок казав, що США подбають, щоб Ізраїль отримав усе озброєння, передбачене для нього у додатковому фінансуванні, яке Конгрес США нещодавно схвалив після багатьох місяців затримок – у межах того ж пакета, що й допомога для України.