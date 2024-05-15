СМИ: США планируют все же отправить Израилю оружие на 1 млрд долларов

Белый дом якобы проинформировал Конгресс о планах передать Израилю следующую партию военной помощи стоимостью 1 млрд долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом CBS News и другим американским изданиям сообщили два источника в Конгрессе.

Администрация Байдена сообщила Конгрессу о намерениях передать оружие Израилю, поскольку Конгресс должен дать согласие на это.

В пакет якобы входят боеприпасы для танков на 700 млн долларов, тактические транспортные средства на 500 млн долларов и выстрелы к минометам на 60 млн долларов.

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Вопрос привлек повышенное внимание, поскольку недавно США приостановили предоставление Израилю бомб в попытке надавить на руководство страны и убедить не продолжать наступление на юге сектора Газа, поскольку это может привести к большим жертвам среди гражданских палестинцев.

Президент Джо Байден в том числе публично говорил, что США рассматривают ограничение военной помощи Израилю, если это произойдет.

В то же время советник по нацбезопасности Джейк Салливан в понедельник говорил, что США позаботятся, чтобы Израиль получил все вооружение, предусмотренное для него в дополнительном финансировании, которое Конгресс США недавно одобрил после многих месяцев задержек – в рамках того же пакета, что и помощь для Украины.