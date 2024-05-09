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Байден пригрозив зупинити військову допомогу Ізраїлю у разі входу військ на південь Гази

Новини — Четвер, 9 травня 2024, 07:25 — Марія Ємець

Президент США Джо Байден пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він все ж зайде для продовження операції у місто Рафах на півдні сектора Гази.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

Байден вперше публічно заявив, що США не постачатимуть Ізраїлю зброю, якщо його сили всупереч закликам продовжать операцію і зайдуть у місто Рафах на півдні сектора Гази, куди з’їхалися цивільні з північної частини сектора Гази, рятуючись від бойових дій. 

США вважають, що Ізраїль та ХАМАС досі можуть домовитись про припинення вогню

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"Я чітко сказав, що якщо вони зайдуть у Рафах (...) – я не постачатиму зброю", – сказав президент США.

Він також визнав, що надана раніше Ізраїлю зброя спричиняла загибель цивільних у секторі Гази протягом попередніх місяців операції Ізраїлю проти угруповання Хамас. 

В Ізраїлі наполягають, що повинні зайти у місто, тому що там одночасно з цивільними перебувають тисячі бойовиків ХАМАС. 

Ізраїльська армія продовжує завдавати удари у південній частині сектора Гази та у вівторок зайняла пункт пропуску на кордоні з Єгиптом. 

Джо Байден перебуває під тиском частини демократів та протестів в університетських містечках у США, дії у питанні підтримки Ізраїлю і вирішення кризи на Близькому Сході можуть впливати на його шанси переобратися. 

Пентагон 8 травня підтвердив, що США поставили на паузу відправлення наступної партії зброї Ізраїлю. 

Від операції на півдні сектора Гази Ізраїль відмовляють і інші західні партнери. 

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