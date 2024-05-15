Глава МЗС Литви: Влада Грузії вирішила відвернутися від Заходу, це дуже сумно

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який прибув у Грузію, заявив, що керівництво цієї країни вирішило відвернутися від європейського напряму, тому важливо виявити підтримку прозахідної громадськості та президентки Саломе Зурабішвілі.

Про це литовський міністр сказав в інтерв’ю BNS, яке наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Його заява пов’язана з ухваленням напередодні парламентом Грузії резонансного закону "Про прозорість іноземного впливу".

"Уряд Грузії ще раз довів, що він вирішив звернути з європейського і трансатлантичного шляху, але єдиний напрямок, у якому можна повернути тоді, – це в бік Росії. Це особливо сумно", – сказав Ландсбергіс.

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За словами міністра, головна мета візиту – донести до грузинського уряду сигнал про те, що цими рішеннями влада Грузії відмовляється від "європейського шляху".

"Ми також хочемо підтримати жителів Грузії. Вони особливо хочуть європейської інтеграції і хочуть бути з Європою", – додав він.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав скандальний грузинський закон символом вибору між Росією та ЄС.

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