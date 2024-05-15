Глава МИД Литвы: Власти Грузии решили отвернуться от Запада, это очень печально

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, прибывший в Грузию, заявил, что руководство этой страны решило отвернуться от европейского направления, поэтому важно выразить поддержку прозападной общественности и президенту Саломе Зурабишвили.

Об этом литовский министр сказал в интервью BNS, которое приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Его заявление связано с принятием накануне парламентом Грузии резонансного закона "О прозрачности иностранного влияния".

"Правительство Грузии еще раз доказало, что оно решило свернуть с европейского и трансатлантического пути, но единственное направление, в котором можно свернуть, – это в сторону России. Это особенно печально", – сказал Ландсбергис.

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По словам министра, главная цель визита – донести до грузинского правительства сигнал о том, что этими решениями власти Грузии отказываются от европейского пути.

"Мы также хотим поддержать жителей Грузии. Они особенно хотят европейской интеграции и хотят быть с Европой", – добавил он.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна назвал скандальный грузинский закон символом выбора между Россией и ЕС.

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