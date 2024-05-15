Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав скандальний грузинський закон про "іноагентів" символом вибору між Росією та ЄС.

Про це він сказав під час брифінгу у Тбілісі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Online".

Тсахкна зазначив, що він і його колеги з Латвії, Литви та Ісландії приїхали до Грузії "як справжні друзі" для того, "щоб озвучити факти".

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"Ми знаємо, що жити по сусідству з Росією дуже небезпечно, і, на жаль, немає вибору бути посередині. Росія поставила всі сусідні країни в становище, коли ми маємо обирати, бути на боці свободи чи на боці Росії, і це вибір", – заявив естонський міністр.

Він додав, що ситуація в Грузії непокоїть Естонію, а також підкреслив, що найкращою гарантією демократичної та успішної Грузії є вступ до ЄС.

Коментуючи ухвалення скандального закону, Тсахкна наголосив, що цей документ порушує права людини, громадянські свободи і "все, що представляє Євросоюз".

"Цей закон – символ вибору між Росією та ЄС. Цей закон відокремлює Грузію від Євросоюзу. Це розворот, на який ЄС обов'язково відреагує", – підкреслив він.

Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу", під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання. Перед тим депутати побилися під час дебатів.

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії, який того ж дня був у Грузії, попередив про можливість санкцій проти грузинських посадовців.

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