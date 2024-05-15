Глава МЗС Естонії: Грузинський закон про "іноагентів" – символ вибору між Росією та ЄС
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав скандальний грузинський закон про "іноагентів" символом вибору між Росією та ЄС.
Про це він сказав під час брифінгу у Тбілісі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Online".
Тсахкна зазначив, що він і його колеги з Латвії, Литви та Ісландії приїхали до Грузії "як справжні друзі" для того, "щоб озвучити факти".
"Ми знаємо, що жити по сусідству з Росією дуже небезпечно, і, на жаль, немає вибору бути посередині. Росія поставила всі сусідні країни в становище, коли ми маємо обирати, бути на боці свободи чи на боці Росії, і це вибір", – заявив естонський міністр.
Він додав, що ситуація в Грузії непокоїть Естонію, а також підкреслив, що найкращою гарантією демократичної та успішної Грузії є вступ до ЄС.
Коментуючи ухвалення скандального закону, Тсахкна наголосив, що цей документ порушує права людини, громадянські свободи і "все, що представляє Євросоюз".
"Цей закон – символ вибору між Росією та ЄС. Цей закон відокремлює Грузію від Євросоюзу. Це розворот, на який ЄС обов'язково відреагує", – підкреслив він.
Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу", під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання. Перед тим депутати побилися під час дебатів.
Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії, який того ж дня був у Грузії, попередив про можливість санкцій проти грузинських посадовців.
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