Франція розглядає введення надзвичайного стану на тихоокеанській території
Президент Франції Емманюель Макрон розглядає можливість введення надзвичайного стану на французькій тихоокеанській території Нова Каледонія, щоб стримати зростання насильства.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.
Згідно з повідомленнями офіційних осіб Нової Каледонії та французьких ЗМІ у середу, щонайменше троє осіб було вбито та ще четверо, зокрема жандарми, отримали серйозні поранення.
Понад 130 осіб арештували та понад 300 отримали поранення з понеділка, коли на архіпелазі, який давно прагне незалежності, почалися протести проти конституційної реформи виборчого права, яку проштовхує Париж.
Виступаючи в парламенті, прем'єр-міністр Габріель Атталь, який брав участь у двогодинній зустрічі з провідними міністрами, заявив, що метою надзвичайного стану буде "відновлення порядку в найкоротші терміни".
У своїй заяві Макрон наголосив на необхідності відновлення політичного діалогу та попросив прем'єра та міністра внутрішніх справ і заморських територій запросити делегації Нової Каледонії до Парижа.
"Будь-яке насильство є неприпустимим иа буде предметом невблаганної відповіді для забезпечення повернення порядку", – зазначив він.
На архіпелазі десятиліттями існує напруженість між корінним населенням канаками, які прагнуть незалежності, та нащадками колонізаторів, які хочуть залишитися частиною Франції.
Міністр внутрішніх справ і заморських територій Франції Жеральд Дарманен заявив, що 100 жандармів евакуювали під час нічних заворушень після "нападу на їхню дільницю з сокирою та бойовими патронами".
У вівторок міністерство внутрішніх справ Франції направило підкріплення поліції до Нової Каледонії, яка довгий час служила тюремною колонією, а зараз є французькою військовою базою.
Головний французький посадовець Нової Каледонії, Верховний комісар Луї Ле Франс, заявив, що близько тисячі жандармів та 700 поліцейських були розгорнуті, а також мобілізували професіоналів зі спеціалізованого поліцейського підрозділу з боротьби з масовими заворушеннями.
Заворушення почалися в понеділок з протесту проти спроб Франції розширити списки виборців, що принесе користь профранцузьким політикам у Новій Каледонії та призведе до подальшої маргіналізації канаків.
У парламент Франції 351-153 голосами ухвалив зміни до Конституції, які реформують виборчі органи на цій території. Закон дозволить жителям, які прожили в Новій Каледонії 10 років, голосувати на місцевих виборах.
Нагадаємо, що 2021 року Нова Каледонія на референдумі в неділю переважною більшістю голосів проголосувала за відмову від незалежності від Франції.
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