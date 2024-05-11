Макрон сподівається, що Франції не доведеться воювати в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон знову не виключив втручання Парижа на боці України, проти якої загарбницьку війну веде РФ, але водночас висловив сподівання, що його країні не доведеться воювати.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у Twitter (X), відповідаючи на питання інтернет-користувачів, повідомляє Le Figaro.

За його словами, в якийсь момент європейці повинні бути готові зупинити Росію від подальшого просування в Україні, але він "сподівається всім серцем, що нам не доведеться воювати".

"Якщо ми хочемо миру, ми повинні його захищати. Ось чому ми повинні озброюватися, і ось чому ми повинні бути стримуючим фактором та бути переконливими для наших супротивників, кажучи їм: "Якщо ви зайдете занадто далеко й загрожуватимете нашим інтересам, моїй власній безпеці, то я не виключаю втручання", – зазначив Макрон.

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Він наголосив, що на кону суверенітет і територіальна цілісність України, але водночас верховенство права та спільні правила також під загрозою.

"І якщо ми залишимо все так, як є в Україні, то переможе право найсильнішого. І ми не можемо бути в безпеці, адже це відбувається за 1500 кілометрів від нас... Отже, в Україні на карту поставлено наше майбутнє й наша безпека", – резюмував президент Франції.

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон нещодавно поновив обговорення можливості введення іноземних військ в Україну.

Напередодні Росія викликала посла Франції в Москві, щоб засудити "провокаційну" політику Парижа. Франція засудила виклик свого посла до МЗС РФ, заявивши, що Москва використовує "тактику залякування".

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