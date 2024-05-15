Франция рассматривает введение чрезвычайного положения на тихоокеанской территории

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность введения чрезвычайного положения на французской тихоокеанской территории Новая Каледония, чтобы сдержать рост насилия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Согласно сообщениям официальных лиц Новой Каледонии и французских СМИ в среду, по меньшей мере три человека были убиты и еще четверо, в том числе жандармы, получили серьезные ранения.

Более 130 человек арестовали и более 300 получили ранения с понедельника, когда на архипелаге, давно стремящемся к независимости, начались протесты против конституционной реформы избирательного права, которую проталкивает Париж.

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Выступая в парламенте, премьер-министр Габриэль Атталь, который участвовал в двухчасовой встрече с ведущими министрами, заявил, что целью чрезвычайного положения будет "восстановление порядка в кратчайшие сроки".

В своем заявлении Макрон подчеркнул необходимость восстановления политического диалога и попросил премьера и министра внутренних дел и заморских территорий пригласить делегации Новой Каледонии в Париж.

"Любое насилие недопустимо и будет предметом неумолимого ответа для обеспечения возвращения порядка", – отметил он.

На архипелаге десятилетиями существует напряженность между коренным населением канаками, которые стремятся к независимости, и потомками колонизаторов, желающими остаться частью Франции.

Министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен заявил, что 100 жандармов эвакуировали во время ночных беспорядков после "нападения на их участок с топором и боевыми патронами".

Во вторник Министерство внутренних дел Франции направило подкрепление полиции в Новую Каледонию, которая долгое время служила тюремной колонией, а сейчас является французской военной базой.

Главный французский чиновник Новой Каледонии, верховный комиссар Луи Ле Франс, заявил, что около тысячи жандармов и 700 полицейских были развернуты, а также мобилизовали профессионалов из специализированного полицейского подразделения по борьбе с массовыми беспорядками.

Беспорядки начались в понедельник с протеста против попыток Франции расширить списки избирателей, что принесет пользу профранцузским политикам в Новой Каледонии и приведет к дальнейшей маргинализации канаков.

В парламенте Франции 351 голосом приняли изменения в конституцию, которые реформируют избирательные органы на этой территории. Закон позволит жителям, которые прожили в Новой Каледонии 10 лет, голосовать на местных выборах.

Напомним, что в 2021 году Новая Каледония на референдуме подавляющим большинством голосов проголосовала за отказ от независимости от Франции.

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