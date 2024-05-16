Мер Тбілісі невдоволений, що глави МЗС Литви, Естонії та Ісландії прийшли на акцію до парламенту

Мер Тбілісі Каха Каладзе, який представляє партію влади "Грузинська мрія", висловив своє невдоволення тим, що міністри закордонних справ Литви, Естонії та Ісландії прийшли до протестувальників до будівлі парламенту.

Заяву Каладзе наводить телеканал Mtavari, повідомляє "Європейська правда".

На переконання мера Тбілісі, дії іноземних міністрів є спробою "поляризації" в країні і проявом "ворожості" щодо Грузії.

"Є спроба ззовні зробити переворот, революцію в країні. Прикладом тому є навіть ті іноземці, які прийшли і поїхали безпосередньо на мітинг...Це не дружба, це пряма ворожість, це спроба розпалити поляризацію в країні", – заявив він.

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Напередодні міністри Литви, Естонії та Ісландії приєдналися до ходи, що прямувала до грузинського парламенту, а потім виступили перед противниками закону про "іноагентів". Появу європейських політиків на проспекті Руставелі, де відбувається акція, зустріли оплесками.

Візит очільників МЗС до Грузії відбувся після того, як парламент схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу", під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання. Перед тим депутати побилися під час дебатів.

Через свою подібність до російського закону про "іноагентів" ініціатива партії влади "Грузинська мрія" викликала гостру критику Заходу й частини грузинського суспільства, яке влаштовує регулярні протести біля будівлі парламенту.

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