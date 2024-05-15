Міністри Естонії, Ісландії та Литви виступили на акції проти скандального закону у Грузії

Міністри закордонних справ трьох європейських країн – Естонії, Ісландії та Литви – під час візиту до Тбілісі прибули на акцію проти закону "Про прозорість іноземного впливу", відомого як закон про "іноагентів".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews.

Міністри спочатку приєдналися до ходи, що прямувала до грузинського парламенту, а потім виступили перед противниками закону про "іноагентів". Появу європейських політиків на проспекті Руставелі, де відбувається акція, зустріли оплесками.

Фото: Радіо Свобода

Міністри звернулись до учасників із невеликими промовами. Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, серед іншого, запевнив: "Ми ніколи не залишимо вас наодинці, але всі ми повинні створити таку країну, про яку мріє країна-кандидат".

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Після виступів голів МЗС на акції протесту пролунали гімни Грузії та Європейського Союзу. З боку учасників акції було чути вигуки: "Європа!".

До Грузії сьогодні прибули міністри закордонних справ Латвії, Литви, Естонії та Ісландії та зустрілися з президенткою Саломе Зурабішвілі, прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе, а також головою парламенту Шалвою Папуашвілі, опозицією і представниками неурядового сектору.

Їхній візит відбувся після того, як парламент Грузії схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу", під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання. Перед тим депутати побилися під час дебатів.

Через свою подібність до російського закону про "іноагентів" ініціатива партії влади "Грузинська мрія" викликала гостру критику Заходу й частини грузинського суспільства, яке влаштовує регулярні протести біля будівлі парламенту.

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