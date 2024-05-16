Мэр Тбилиси недоволен, что главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии пришли на акцию к парламенту

Мэр Тбилиси Каха Каладзе, представляющий партию власти "Грузинская мечта", выразил свое недовольство тем, что министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии пришли к протестующим к зданию парламента.

Заявление Каладзе приводит телеканал Mtavari, сообщает "Европейская правда".

По мнению мэра Тбилиси, действия иностранных министров являются попыткой "поляризации" в стране и проявлением "враждебности" по отношению к Грузии.

"Есть попытка извне сделать переворот, революцию в стране. Примером тому являются даже те иностранцы, которые пришли и поехали непосредственно на митинг...Это не дружба, это прямая враждебность, это попытка разжечь поляризацию в стране", – заявил он.

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Накануне министры иностранных дел Эстонии, Исландии и Литвы присоединились к шествию, которое направлялось к грузинскому парламенту, а затем выступили перед противниками закона об "иноагентах". Появление европейских политиков на проспекте Руставели, где проходит акция, встретили аплодисментами.

Визит глав МИД в Грузию состоялся после того, как парламент одобрил в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния", под парламентом полиция начала разгонять людей, произошли столкновения и задержания. Перед тем депутаты подрались во время дебатов.

Из-за своего сходства с российским законом об "иноагентах" инициатива партии власти "Грузинская мечта" вызвала острую критику Запада и части грузинского общества, которое устраивает регулярные протесты у здания парламента.

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