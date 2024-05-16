ЗМІ: Нападнику на Фіцо висунули звинувачення

Чоловіку, який завдав вогнепальних поранень прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо, висунули звинувачення в замаху на умисне вбивство.

Про це повідомляє Markíza TV, пише "Європейська правда".

Підозрюваному Юраю Цинтулі висунули звинувачення в замаху на умисне вбивство, за це може загрожувати довічне позбавлення волі.

Слідчі ретельно обстежили місце події та довколишню територію, збираючи докази. Дослідили та заарештували як речовий доказ у тому числі авто, на якому Цинтула прибув у місто, обшуки проводилися і в його помешканні, де він проживає разом з дружиною.

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Мотивом дій нападника вважають незгоду з політикою уряду.

За даними телеканалу, Цинтула зізнався, що запланував напад за кілька днів наперед. Він нібито хотів поранити прем’єра, але не вбити. Чоловік понад 30 років легально володів зброєю.

Нагадаємо, 71-річний Юрай Цинтула 15 травня кілька разів вистерлив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова.

На ранок 16 травня офіційно повідомляли, що Фіцо у стабільному, але дуже важкому стані після п'ятигодинної операції.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

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