СМИ: Стрелявшему в Фицо предъявили обвинения

Мужчине, который нанес огнестрельные ранения премьер-министру Словакии Роберту Фицо, предъявили обвинение в покушении на умышленное убийство.

Об этом сообщает Markíza TV, пишет "Европейская правда".

Подозреваемому Юраю Цинтуле предъявлено обвинение в покушении на умышленное убийство, за это может грозить пожизненное лишение свободы.

Следователи тщательно обследовали место происшествия и близлежащую территорию, собирая доказательства. Обследовали и арестовали как вещественное доказательство в том числе автомобиль, на котором Цинтула прибыл в город, обыски проводились и в его доме, где он живет вместе с женой.

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Мотивом действий нападавшего считают несогласие с политикой правительства.

По данным телеканала, Цинтула признался, что запланировал нападение за несколько дней. Он якобы хотел ранить премьера, но не убить. Мужчина более 30 лет легально владел оружием.

Напомним, 71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

На утро 16 мая официально сообщили, что Фицо в стабильном, но очень тяжелом состоянии после пятичасовой операции.

Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Смотрите также разбор покушения на Фицо в видео "ЕвроПравды".