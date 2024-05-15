Зеленський рішуче засудив замах на Фіцо і побажав йому одужання

Президент Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, що стався раніше в середу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter (X).

Зеленський назвав напад на словацького прем'єр-міністра жахливим і наголосив, що Україна "рішуче засуджує цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера".

"Необхідно докласти всіх зусиль для того, щоб насильство не стало нормою в жодній країні, в жодній формі та в жодній сфері. Щиро сподіваємося на швидке одужання Роберта Фіцо і висловлюємо нашу солідарність з народом Словаччини", – додав президент.

Реклама:

The attack on Slovakia’s Prime Minister Robert Fico is appalling.



We strongly condemn this act of violence against our neighboring partner state's head of government. Every effort should be made to ensure that violence does not become the norm in any country, form, or sphere.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2024

Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду, його доставили в лікарню.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

За даними ЗМІ, у Фіцо стріляв 71-річний чоловік із міста Левіце на заході країни.

Офіційний акаунт прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стверджує, що глава уряду перебуває в "небезпечному для життя" стані.