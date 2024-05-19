Словацький міністр заявив, що одужання Фіцо займе щонайменше кілька тижнів

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив у неділю, що одужання прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо після замаху займе щонайменше кілька тижнів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Aktuality.

Він підтвердив, що найближчим часом транспортування прем'єра до Братислави не планують, і той залишається під наглядом лікарів лікарні в Банській Бистриці.

"Ми вважаємо, що прем'єр-міністр фізично достатньо сильний, щоб вірити в його швидке одужання, хоча ми можемо розраховувати на це щонайменше через кілька тижнів", – сказав Каліняк.

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Міністр також повідомив, що із понеділка він більше не інформуватиме громадськість про стан здоров'я Фіцо, але регулярні заяви публікуватиме лікарня в Банській Бистриці.

Очікують, що лікарі оприлюднюватимуть нову інформацію щодня близько полудня за місцевим часом.

За словами заступника директора лікарні Мілана Урбані, на основі сьогоднішньої ранкової консультації лікарі можуть констатувати, що життя прем'єра наразі поза загрозою.

"Однак його стан все ще дуже важкий, і йому потрібен тривалий час та спокій для одужання. Ми віримо, що все піде в хорошому напрямку", – зауважив він.

Напередодні Каліняк заявив, що важливим питанням було те, як організм прем'єра відреагує на поранення, і як він впорається з величезним навантаженням внаслідок поранення.

Нагадаємо, 71-річний Юрай Цинтула 15 травня кілька разів вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова.

18 травня Спеціалізований кримінальний суд Словаччини розглядає клопотання прокуратури про запобіжний захід для нападника.

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