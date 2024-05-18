Організм ще не переміг: словацький міністр описав важкий стан пораненого Фіцо

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк детально розповів про серйозні травми, які в результаті замаху отримав прем’єр Роберт Фіцо.

Про це він розповів у інтерв’ю TA3, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, прем'єр отримав загалом чотири вогнепальні поранення.

"Два з них були легкого характеру, одне – середнього і одне – дуже важке. Під час більш ніж п'ятигодинної операції лікарі зробили величезну кількість втручань, щоб врятувати його життя", – розповів Каліняк.

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Важливим питанням, за його словами, було те, як організм прем'єра відреагує на поранення, і як він впорається з величезним навантаженням внаслідок поранення.

"Це так зване брудне поранення, тобто воно заносить в організм велику кількість інфекцій. Саме тому операція була зроблена вчора (йдеться про другу операцію, яку Фіцо переніс у п’ятницю. – Ред.), щоб лікарі могли видалити всі тканини, які викликають проблему, і в той же час перевірити втручання, які вони зробили під час першої операції", – пояснив міністр.

Він зазначив, що, за словами лікарів, чотири-п'ять днів після поранення – це вирішальний період, коли організм може потроху почати перемагати такі серйозні травми. "Але ми ще не на цьому етапі", – додав він.

Каліняк повторив, що стан Фіцо дуже важкий, а виснаження організму величезне. "Його травма надзвичайно болюча, але я не знаю багато таких сильних людей, як він, тому якщо хтось і може впоратися з цим, то це він", – додав Каліняк.

Він сказав, що попередній акцент прем'єр-міністра на фізичній підготовці мав велике значення при реагуванні на травми, що підтвердили і лікарі лікарні в Банській Бистриці. Вони заявили, що організм Фіцо відреагував на травму з більшою силою.

"Однак зараз ми підходимо до тієї стадії, коли організм вичерпав резерви своїх захисних механізмів, тому дуже важливо, щоб лікарі правильно організували лікування і впоралися з усіма ускладненнями, які неминучі", – додав Каліняк.

Також з цих причин, за словами міністра оборони, транспортування прем'єр-міністра до Братислави в найближчі кілька днів буде неможливим.

Нагадаємо, суд у Словаччині в суботу постановив взяти під варту Юрая Цинтулу, який 15 травня вчинив замах на прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо.

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