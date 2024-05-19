Словацкий министр заявил, что выздоровление Фицо займет минимум несколько недель

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил в воскресенье, что выздоровление премьер-министра страны Роберта Фицо после покушения займет минимум несколько недель.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Aktuality.

Он подтвердил, что в ближайшее время транспортировка премьера в Братиславу не планируется, и тот остается под наблюдением врачей больницы в Банской Быстрице.

"Мы считаем, что премьер-министр физически достаточно силен, чтобы верить в его скорейшее выздоровление, хотя мы можем рассчитывать на это минимум через несколько недель", – сказал Калиняк.

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Министр также сообщил, что с понедельника он больше не будет информировать общественность о состоянии здоровья Фицо, но регулярные заявления будет публиковать больница в Банской Быстрице.

Ожидается, что врачи будут обнародовать новую информацию ежедневно около полудня по местному времени.

По словам заместителя директора больницы Милана Урбани, на основе сегодняшней утренней консультации врачи могут констатировать, что угрозы жизни премьера на сегодня нет.

"Однако его состояние все еще очень тяжелое, и ему нужно длительное время и покой для выздоровления. Мы верим, что все пойдет в хорошем направлении", – отметил он.

Накануне Калиняк заявил, что важным вопросом было то, как организм премьера отреагирует на ранение, и как он справится с огромной нагрузкой вследствие ранения.

Напомним, 71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

18 мая Специализированный уголовный суд Словакии рассматривает ходатайство прокуратуры о мере пресечения для нападавшего.

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