Макрон пояснив, чому тримається своїх слів про можливість введення західних військ в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що не змінив свою думку відтоді, коли не став виключати введення західних військ в Україну, та вважає такий підхід правильним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів в інтерв’ю The Economist.

На питання інтерв’юера про те, чи президент Франції далі тримається своїх слів про можливість введення військ союзників в Україну, Макрон відповів ствердно.

"Як я і сказав, я нічого не виключаю, тому що ми маємо справу з тим, хто нічого не виключає. Ми, безсумнівно, проявили надмірну нерішучість, окреслюючи межі нашої реакції тому, у кого вже немає "червоних ліній" і хто є агресором", – сказав Макрон.

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Він наполягає, що ненадання супротивнику повного розуміння, яких дій можна очікувати або точно не варто очікувати, також є інструментом стримування.

"В іншому разі ми послаблюємо самі себе, а це і є "рамка", у якій ми діяли до цього часу. І насправді багато країн у наступні тижні сказали, що зрозуміли наш підхід, погодилися з нашою позицією і що вона правильна", – додав президент Франції.

Макрон зауважив, що Франція у нещодавній історії мала досвід військових інтервенцій, зокрема в Африці для протидії тероризму – на запит відповідних суверенних держав.

"Якби росіяни прорвали фронт і якби було прохання України – а зараз це не так, – ми б легітимно поставили собі таке запитання. Тож я думаю, що виключати такий сценарій – це б означало, що ми не вивчили уроки останніх двох років", – пояснив Макрон.

Він додав, що агресивна реакція з Москви на його перші заяви довела, що вони мали бажаний ефект і донесли меседж "не думайте, що ми зупинимося тут, якщо ви не зупинитеся".

"У мене чітка стратегічна мета: Росія не може перемогти в Україні. Якщо Росія переможе в Україні, у Європі вже не буде безпеки. Хто може думати, що Росія на тому зупиниться? Якою буде безпека для сусідніх країн – Молдови, Румунії, Польщі, Литви, інших?

І поза тим, яка буде довіра до європейців, які витратили мільярди, сказали, що на кону виживання континенту, і потім не знайшли способів зупинити Росію? Тож так, ми не повинні нічого виключати. Адже наша мета – щоб Росія ніколи не могла перемогти в Україні", – підсумував Макрон.

Він також пояснив свої слова у програмній промові про те, що Європа "може померти".

Раніше Макрон заявляв, що готовий обговорити використання французької ядерної зброї як частини "надійної європейської оборони" від загроз з боку Росії.