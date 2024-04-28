Макрон хоче розпочати дискусії щодо європейської оборони включно з ядерною зброєю

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий обговорити використання французької ядерної зброї як частини "надійної європейської оборони" від загроз з боку Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю французьким регіональним медіа, яке наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Макрон зазначив, що готовий "відкрити дискусію" про роль ядерної зброї в загальноєвропейській обороні.

"Я виступаю за відкриття цієї дискусії, яка повинна включати протиракетну оборону, засоби для далекобійного ведення вогню, ядерну зброю для тих, хто її має або хто має американську ядерну зброю на своїй території", – сказав французький президент.

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"Давайте покладемо все це на стіл і подивимося, що дійсно захищає нас у надійний спосіб", – додав він.

За його словами, "Франція збереже свою специфіку, але готова зробити більший внесок в захист європейської землі".

Після виходу Великої Британії з Європейського Союзу Франція залишається єдиним його членом, який володіє власною ядерною зброєю.

У четвер, виступаючи перед студентами паризького університету Сорбонна, Макрон попередив, що Європа зіткнулася з екзистенційною загрозою російської агресії.

Він закликав континент прийняти "надійну" оборонну стратегію, менш залежну від США.

"Бути надійним – це також мати ракети дальнього радіуса дії, щоб відлякати росіян. А ще – ядерна зброя: Доктрина Франції полягає в тому, що ми можемо застосувати її, коли наші життєво важливі інтереси опиняться під загрозою. Я вже казав, що ці життєво важливі інтереси мають європейський вимір", – сказав Макрон.

Побудова спільної європейської оборонної політики вже давно є метою Франції, але вона стикається з опозицією з боку інших країн ЄС, які вважають захист НАТО більш надійним.

Однак вторгнення Росії в Україну і можливе повернення Дональда Трампа на посаду президента США дало нове життя закликам до більшої європейської оборонної автономії.

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