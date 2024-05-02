Макрон пояснив, що вкладав у слова про те, що Європа "може померти"

Президент Франції Емманюель Макрон пояснив, який зміст вкладав у свої слова у програмній промові про те, що Європа "може померти", зазначивши, що говорив про низку загроз, починаючи від прямої військової.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів в інтерв’ю The Economist.

Макрон зазначив, що використав у промові паралель зі словами поета й філософа Поля Валері після Першої світової про відкриття, що "цивілізація може померти".

"По-перше, є військовий і геополітичний ризик, безпековий ризик. Європа – не найбезпечніший регіон у світі… Якщо дивитися на Європу в цілому, ми бачимо, що вона значно менше інвестувала у свою безпеку й оборону, ніж США або Китай", – зазначив Макрон.

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Він продовжив, що зараз у світі можна спостерігати нарощування сил такими гравцями, як Росія, Іран і не лише вони.

"На європейську землю не лише повернулася війна високої інтенсивності, але й веде її ядерна держава з войовничою риторикою. Усе це означає, що Європа має виправдано піднімати питання про свою захищеність з військової точки зору. І вона має готуватися до того, що не буде мати такого ж рівня захисту від США… Ми маємо готуватися захищати себе", – наголосив президент Франції.

Він продовжив, що мав на увазі також економічні й технологічні виклики, тому що держави не можуть бути сильними геополітичними гравцями, якщо не мають сильної економіки та "енергетичного і технологічного суверенітету".

"Ми побачили це на початку цієї агресивної війни, коли виробнича модель Європи дуже залежала від російського газу, для Франції меншою мірою, ніж для інших", – зазначив Макрон.

У цьому контексті він вважає, що Європі необхідно "розбудовувати свій суверенітет, свою стратегічну автономію, незалежність з точки зору забезпеченості енергоресурсами, сировиною, рідкісними ресурсами, а також найважливішими навичками і технологіями".

Третім фактором він назвав "кризу демократії" у Європі.

"Ми – той континент, який винайшов ліберальну демократію. Наші соціальні системи ґрунтуються на цих правилах. Але по нас б’ють слабкостями, що відкрилися з появою соцмереж і цифровізацією суспільства, та самими демократичними підходами", – зазначив президент Франції.

Також Емманюель Макрон казав, що готовий обговорити використання французької ядерної зброї як частини "надійної європейської оборони" від загроз з боку Росії.

Міністр закордонних справ Франції закликав Німеччину разом зміцнювати європейську оборонну промисловість.